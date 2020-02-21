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الرياض تستضيف الاجتماع الأول لوزراء المالية لدول العشرين
متابعات الخليج 365 – الرياض
تحت رئاسة المملكة لقمة العشرين تستضيف الرياض، الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الفترة 22 – 23 فبراير 2020.
وسيشارك في هذا الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
آفاق الاقتصاد العالمي ودعم النمو
وسيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به، كما سيناقش أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، والتي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، معالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.
مؤتمر الضرائب الدولية
وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وسيقدم معالي الأستاذ محمد الجدعان، وزير المالية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وسيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.
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