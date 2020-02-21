الجدعان : نهدف لتوحيد العالم لتحقيق هدف قمة العشرين بالمملكة

2020-02-21

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تسعى من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على توحيد العالم لتحقيق شعار قمة العشرين والمتمثل في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

وقال وزير المالية إن الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين سيُعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 22 – 23 فبراير 2020 تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

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وسيشارك في هذا الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وسيترأس الاجتماع محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

ويناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات الدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به، كما سيناقش أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، والتي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، معالجة التحديات الضريبية الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الرقمية والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمين وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين من الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود المعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وسيقدم، وزير المالية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وسيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.

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