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الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

سيعقد الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة الرياض خلال الفترة 22 - 23 فبراير 2020، تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وسيشارك في هذا الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وسيترأس الاجتماع الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

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وسيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به، كما ستناقش أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في "اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع"، والتي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، معالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع ستعقد رئاسة السعودية لمجموعة العشرين مؤتمرا وزاريا لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي. وسيقدم الأستاذ محمد الجدعان، وزير المالية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وسيشارك في

مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.