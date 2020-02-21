محمد بن مسعود - الدمام - فِرَق الدفاع المدني أخمدت النيران أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقاً اندلع في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي العتيبية. وأسفر الحادث عن وفاة شخص بالعقد الثالث من العمر؛ حيث تم العثور على الجثة متفحمة. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها.الدفاع المدني مكة المكرمة 21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 03:42 PM فِرَق الدفاع المدني أخمدت النيران Advertisements مصرع شخص بحريق في "عتيبية مكة" مصرع شخص بحريق في "عتيبية مكة" أخمدت فِرَق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقاً اندلع في شقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي العتيبية. وأسفر الحادث عن وفاة شخص بالعقد الثالث من العمر؛ حيث تم العثور على الجثة متفحمة. وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. الكلمات المفتاحية ، مصرع شخص بحريق في "عتيبية مكة" ،

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