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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.الأرصاد حالة الطقس تبوك رياح مثيرة للأتربة
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 03:34 PM
تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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