محمد بن مسعود - الدمام - وقع قبل صلاة الجمعة اليوم في أحد الأحياء أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث. وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.إطلاق النار رجال أمن المدينة المنورة الجهات الأمنية مجهول يُطلق النار على رجال الأمن في المدينة المنوّرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-21 أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث. وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة. Advertisements 21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 02:36 PM وقع قبل صلاة الجمعة اليوم في أحد الأحياء وقع قبل صلاة الجمعة اليوم في أحد الأحياء أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث. وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة. ، مجهول يُطلق النار على رجال الأمن في المدينة المنوّرة ،

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