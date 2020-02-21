شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تُعلق على الحادث الإرهابي في ألمانيا بعد سقوط مسلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - إشارة إلى ما نشرته «صدى» بشأن إطلاق النار من قبل عربيًا في مدينة هاناو الألمانية وسقوط ضحايا مسلمين، علّقت المملكة على الحادث الإرهابي.
عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.
وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تُعلق على الحادث الإرهابي في ألمانيا بعد سقوط مسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.