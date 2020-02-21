شكرا لمتابعة خبر عن النصب على مواطن في 227 ألف ريال عبر إعلان استثماري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحقق الجهات الأمنية في واقعة نصب واحتيال على مواطن بالعزيزية بمكة المكرمة في مبلغ 227 ألف ريال . وفي التفاصيل ، فقد وقع المواطن ضحية احتيال لشخص إدعى أنه شركة إستثماريةبعدما إنساق وراء إعلان وهمي ، وأنه بإمكانه الإشتراك في محفظة مالية للإستثمار عبر مبلغ 2000 ريال . كما طالب المجرم رقم حساب المواطن وهويته الوطنية من أجل تفعيل الإشتراك ، وقام المواطن بإعطاء البيانات له ، ليفاجأ بعدها بسحب المبلغ وإيداعه بحساب إمرأة .

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