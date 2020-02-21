شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتية ‘‘نجاح المساعيد‘‘ مستحية في إطلالة ساحرة.. خدودها تقطر من الخجل وهي تتحدث عن ‘‘سر‘‘ رشاقتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت الشاعرة نجاح المساعيد نصائح ذهبية للفتيات من أجل العناية بشعرهن، وذلك بسبب الأسئلة الكثيرة التي تنهال عليها تطلب منها الإفصاح عن سر جمال شعرها.

نجاح المساعيد أكدت في بداية حديثها بأنه لا يوجد منتج في السوق يمكن أن يحول الشعر تماماً، ولكن كل ما يمكن فعله هو تحسين خصلات الشعر من خلال الاعتناء بها عن طريق تناول الأكل صحي وعمل حمامات زيت باستمرار، مشيرة إلى أن جمال الشعر من عدمه يعود للوراثة بشكل أساسي.

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وسردت نجاح المساعيد وصفتها الخاصة للعناية بالشعر، والتي تعتمد على أكليل الجبل، فهي تقوم بتقطيعه ثم وضعه في ماء مغلي وتركه حتى يبرد، وأثناء الاستحمام وبعد غسيل الشعر بالشامبو نضع ماء أكليل الجبل على الشعر ونتركه مثلما نشاء.

وأكدت نجاح المساعيد على أن نوع الشامبو لا يؤثر في الشعر ونعومته، فهي تستخدم نوع عادي للغاية متوفر في المتاجر.

وعن سر رشاقتها، أشارت نجاح المساعيد أن السبب يعود إلى عدم تناولها الكثير من الطعام، مشيرة إلى أن الرشاقة تبدأ من غلق الفم والامتناع عن الأكل.