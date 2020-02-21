السعودية على موعد مع منخفض قطبي ثلجي في هذا الموعد

قال خبير في الطقس، إن المملكة العربية السعودية، ستتعرض لمنخفض قطبي ثلجي، خلال منتصف الأسبوع، ومن المتوقع أن يحمل الأمطار.

ونقلت صحيفة "سبق" عن محلل الطقس عبدالله الحربي، قوله إن السعودية على موعد مع منخفض قطبي ثلجي، مشيرا إلى أن تأثير المنخفض يبدأ من يوم الاثنين المقبل، يرافقه هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

وذكر أن المناطق التي سيتأثر بها المنخفض هي تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية، حيث يتوقع تساقط الثلوج فيها، فيما تشهد مناطق حائل، والقصيم، وأجزاء من الوسطى، والشرقية هطولا للأمطار.