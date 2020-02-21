«التعليم» تحدد موعد طباعة إقرار واستمارات طالبي النقل الداخلي والخارجي

كشفت وزارة التعليم عن موعد طباعة الإقرار والاستمارة لطالبي النقل الداخلي والخارجي في الوظائف التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن طباعة الإقرار والاستمارة، بداية من أول مارس المقبل بتاريخ (بتاريخ 6/7/1441هـ) ولمدة (5) أيام، ثم رفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل.

وأغلقت وزارة التعليم، في تمام الساعة 12 ليل الخميس، باب التقديم في نظام «نور» على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديث البيانات واعتمادها. وأعلنت الوزارة، في يناير الماضي، البدء في فتح باب القبول لحركة النقل، وحينها قال وزير التعليم د. حمد آل الشيخ إنه يرغب في تحقيق طلبات كل المعلمين والمعلمات، إلا أن ذلك ليس بالأمر الهيِّن.

وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي، في خطوة ترمي الوزارة من خلالها إلى الحد من المشاكل التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل تحديدًا دقيقًا، يتناسب مع جميع الأوزان والخطط الدراسية المعمول بها.

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