السعودية اليوم / "التحذير من الفتن" محاضرة بتعاوني جنوب حائل غداً



حائل 27 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 21 فبراير 2020م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل غداً، محاضرة بعنوان "التحذير من الفتن" بعد صلاة المغرب بجامع عبدالوهاب الفايز.

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج " أمننا من ديننا " ومناشط المكتب التوجيهية.

// انتهـى //

14:01ت م

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