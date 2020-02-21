2020-02-21

بومبيو: نجدد التزامنا بالوقوف مع المملكة ضد اعتداءات إيران

متابعات الخليج 365 – الرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن زيارته الأخيرة للمملكة تأتي للتأكيد مجددًا على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن هناك حاجة للوقوف مع المملكة في مواجهة السلوك الخبيث الذي يتسم به النظام الإيراني.

Advertisements

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقى أمس الوزير الأمريكي الذي بدأ الأربعاء زيارة للسعودية تستمر ثلاثة أيام.

واستعرض اللقاء الذي جرى بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية في واشنطن العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها

وفي وقت لاحق، اجتمع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية بومبيو وجرى خلال اللقاء الذي حضره الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، بحث العلاقات بين البلدين، والمستجدات على كافة الأصعدة.

كما التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الأمريكي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر