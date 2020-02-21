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تدني الرؤية على المدينة حتى الـ7 مساءً

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2020-02-21

تدني الرؤية على المدينة حتى الـ7 مساءً

متابعات الخليج 365 – واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحاً نشطة يشمل تأثيرها تدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة الحناكية، تبدأ من الساعة ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .

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