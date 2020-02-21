بلومبرغ: زيارة بومبيو للمملكة استعراض لقوة البلدين ضد إيران

2020-02-21

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة وجولته في قاعدة جوية سعودية حيث نشرت الولايات المتحدة طائرات مقاتلة وبطاريات صواريخ باتريوت للتصدي للهجمات الإيرانية، هي زيارة بمثابة استعراض لقوة البلدين ضد إيران ودلالة على العلاقات السعودية الأمريكية القوية.

وكان قد زار بومبيو، الخميس، قاعدة الأمير سلطان الجوية، وهي منشأة مترامية الأطراف، وقال خلال الزيارة للصحفيين معه: القوة موجودة أمامكم هنا، ليس فقط في الجنود والأسلحة، بل في العمل الذي أنجزناه جنبًا إلى جنب مع شركائنا في المملكة لنكون على أهبة الاستعداد للتصدي لأي ضربة خادعة، مضيفًا: في منشأة كهذه نشعر بإحساس قوي بالأمان، ونحن اليوم أكثر قدرة وأقوى مما كنا عليه، لدينا القوة العسكرية اللازمة لردع الهجمات المستقبلية ضد حليفنا الرئيسي في الشرق الأوسط، فالمملكة حليف وشريك مهم.

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ويُذكر أن زيارة بومبيو إلى المملكة جاءت في إطار جولة استمرت أسبوعًا إلى ألمانيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وكان من المخطط زيارة حقل خريص النفطي الذي استهدفته الصواريخ وطائرات دون طيار في سبتمبر في هجمات شنها المسؤولون في إيران، لكنهم اضطروا إلى تغيير الخطط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتابعت بلومبرغ: ركز بومبيو على تسليط الضوء على الدعم بين الولايات المتحدة والمملكة التي تعتبر لاعبًا رئيسيًا في عزل إيران، لافتة إلى أن المملكة كانت الدولة الأولى التي بدأ بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته بعد توليه منصبه في عام 2017.

ويُذكر أن الولايات المتحدة زادت من الضغوط على طهران، بفرض عقوبات على أعضاء وكالة حكومية إيرانية تقول إنها تتلاعب في الانتخابات في البلاد من خلال إلغاء المرشحين الذين لا يرددون الأيديولوجية السياسية للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي وقت سابق من الرحلة، حذر بومبيو من أن إيران يجب أن تتحمل مسؤولية هجمات وكلائها على القوات الأمريكية في بغداد، محذرة من أن مثل هذا العنف لا يمكن أن يصبح روتينيًا.

وقال إن حملة الضغط القصوى ضد إيران ستستمر، ورفض ادعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده لن تتفاوض حتى ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة التي خنقت اقتصاد طهران.

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