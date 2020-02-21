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صورة راية رفعها الملك المؤسس أثناء معاركه لتوحيد البلاد
متابعات الخليج 365 – الرياض
نشر حساب دارة الملك عبدالعزيز، المتخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي، صورة لإحدى الرايات التي حملتها جيوش الملك المؤسس، رحمه الله، أثناء الحروب التي خاضها لتوحيد المملكة.
وظهرت في الصورة راية كُتب عليها عبارة التوحيد: “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، كما ظهر بجوارها عدد من الأسلحة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت.
وعلقت دارة الملك عبدالعزيز على الصورة قائلة : “حمل المؤسس الملك عبدالعزيز راية التوحيد لتوحيد البلاد؛ فدانت له الصعاب بهمّة علت برفع راية: “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”.
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