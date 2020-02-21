، الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 2236 حالة ،

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألفاً و465 شخصاً، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألفاً و965 مريضاً، من بينهم (11 ألفاُ و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصاً بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألفاً و264 شخصاً بعد شفائهم".
وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 أشخاص من المستشفيات، وتُوفي 118 شخصاً (115 منهم في مقاطعة هوبي).
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مشجع، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر".الصين فيروس كورونا الجديد
الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 2236 حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-21
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألفاً و465 شخصاً، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألفاً و965 مريضاً، من بينهم (11 ألفاُ و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصاً بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألفاً و264 شخصاً بعد شفائهم".
وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 أشخاص من المستشفيات، وتُوفي 118 شخصاً (115 منهم في مقاطعة هوبي).
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مشجع، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر".
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:24 PM
عدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألفاً و465 شخصاً، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألفاً و965 مريضاً، من بينهم (11 ألفاُ و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصاً بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألفاً و264 شخصاً بعد شفائهم".
وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 أشخاص من المستشفيات، وتُوفي 118 شخصاً (115 منهم في مقاطعة هوبي).
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مشجع، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر".
، الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 2236 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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