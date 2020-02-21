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أعلنت كوريا الجنوبية، إصابة 52 حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد، إلى 156 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع ثلاث مرات تقريباً في ثلاثة أيام فقط.
وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في سول، وأن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بُعد 300 كيلو متر جنوب شرقي سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-21
أعلنت كوريا الجنوبية، إصابة 52 حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد، إلى 156 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع ثلاث مرات تقريباً في ثلاثة أيام فقط.
وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في سول، وأن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بُعد 300 كيلو متر جنوب شرقي سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:20 PM
ارتفع 3 مرات في ثلاثة أيام فقط
أعلنت كوريا الجنوبية، إصابة 52 حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد، إلى 156 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع ثلاث مرات تقريباً في ثلاثة أيام فقط.
وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في سول، وأن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بُعد 300 كيلو متر جنوب شرقي سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.
، 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
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