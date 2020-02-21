اخبار السعوديه

"الصحة" الصينية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "هوبي" إلى 631

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - 220 حالة جديدة من داخل السجن

أعلنت مفوضية الصحة الصينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها، بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير، من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.

وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفاً و662 حالة.الصين فيروس كورونا الجديد

"الصحة" الصينية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "هوبي" إلى 631

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-02-21

أعلنت مفوضية الصحة الصينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها، بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير، من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.

وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفاً و662 حالة.

Advertisements

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441

01:19 PM

220 حالة جديدة من داخل السجن

أعلنت مفوضية الصحة الصينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها، بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير، من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.

وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفاً و662 حالة.

، "الصحة" الصينية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "هوبي" إلى 631 ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" الصينية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "هوبي" إلى 631 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا