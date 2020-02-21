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أعلنت مفوضية الصحة الصينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها، بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير، من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.
وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفاً و662 حالة.الصين فيروس كورونا الجديد
"الصحة" الصينية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "هوبي" إلى 631وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-21
أعلنت مفوضية الصحة الصينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها، بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير، من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.
وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفاً و662 حالة.
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:19 PM
220 حالة جديدة من داخل السجن
أعلنت مفوضية الصحة الصينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها، بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير، من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.
وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفاً و662 حالة.
، "الصحة" الصينية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "هوبي" إلى 631 ،
المصدر : الخليج 365
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