- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة العدل الصينية، أن فيروس "كورونا" الجديد انتشر في 5 سجون، حيث تم تسجيل نحو 500 إصابة فيها.
وأكدت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونغ، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تمّ تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.
وقالت السلطات في بيان: "تفشى فيروس كورونا في سجن جين تشين بمقاطعة شاندونغ، حتى 20 فبراير، تمّ تأكيد 207 حالات إصابة".
وأضاف البيان، أنه تمّ إجراء اختبارات لـ 2077 شخصاً لهم علاقة بالسجن، وتأكّدت إصابة 200 سجين و7 موظفين، وتمّ عزل المصابين وإخضاعهم للعلاج.
وأوضحت حكومة المقاطعة أنه في بداية الشهر الجاري ظهرت أعراض على المصابين مثل السعال، وبعد عزل أحد الموظفين في السجن بسبب هذه الأعراض والتأكد في وقت لاحق من أنه مصاب، قررت السلطات إجراء فحوص في السجن، لكن هذه الخطوة كانت متأخرة، وتمّت إقالة مدير السجن.وزارة العدل الصينية فيروس كورونا الجديد الصين
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 01:27 PM
200 إصابة بين نزلاء سجن "جين تشين""كورونا" يجتاح سجون الصين وتسجيل 500 إصابة بالفيروس
أعلنت وزارة العدل الصينية، أن فيروس "كورونا" الجديد انتشر في 5 سجون، حيث تم تسجيل نحو 500 إصابة فيها.
وأكدت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونغ، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تمّ تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.
وقالت السلطات في بيان: "تفشى فيروس كورونا في سجن جين تشين بمقاطعة شاندونغ، حتى 20 فبراير، تمّ تأكيد 207 حالات إصابة".
وأضاف البيان، أنه تمّ إجراء اختبارات لـ 2077 شخصاً لهم علاقة بالسجن، وتأكّدت إصابة 200 سجين و7 موظفين، وتمّ عزل المصابين وإخضاعهم للعلاج.
وأوضحت حكومة المقاطعة أنه في بداية الشهر الجاري ظهرت أعراض على المصابين مثل السعال، وبعد عزل أحد الموظفين في السجن بسبب هذه الأعراض والتأكد في وقت لاحق من أنه مصاب، قررت السلطات إجراء فحوص في السجن، لكن هذه الخطوة كانت متأخرة، وتمّت إقالة مدير السجن.
، "كورونا" يجتاح سجون الصين وتسجيل 500 إصابة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يجتاح سجون الصين وتسجيل 500 إصابة بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.