محمد بن مسعود - الدمام - تفتقر إلى عديد من الخدمات رغم تميزها بروعة الإطلالة ازدانت قمم آل يحيى بجبال الداير بني مالك في منطقة جازان، بأبهى حللها الخضراء معانقةً الضباب والسحاب، خاصة مع ارتفاعها وجمال طبيعتها الخضراء. وتتميز جبال آل يحيى بوفرة الأمطار وجَمال الطبيعة وتنوع المزروعات وروعة الأجواء في أغلب أيام السنة، وتضمّ عديداً من المواقع ذات الإطلالات الفاتنة. وتفتقر جبال آل يحيى؛ إلى عديد من الخدمات، وتعاني عدم استكمال عقبة الشايف والتهيئة اللازمة، على الرغم من تميزها بطبيعة خلابة. Advertisements جازان قمم آل يحيى جبال الداير بني مالك جازان قمم آل يحيى جبال الداير بني مالك 21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 01:24 PM تفتقر إلى عديد من الخدمات رغم تميزها بروعة الإطلالة شاهد .. الخضرة وجمال الطبيعة المبهج يرتسمان في قمم جبال آل يحيى بجازان شاهد .. الخضرة وجمال الطبيعة المبهج يرتسمان في قمم جبال آل يحيى بجازان ازدانت قمم آل يحيى بجبال الداير بني مالك في منطقة جازان، بأبهى حللها الخضراء معانقةً الضباب والسحاب، خاصة مع ارتفاعها وجمال طبيعتها الخضراء. وتتميز جبال آل يحيى بوفرة الأمطار وجَمال الطبيعة وتنوع المزروعات وروعة الأجواء في أغلب أيام السنة، وتضمّ عديداً من المواقع ذات الإطلالات الفاتنة. وتفتقر جبال آل يحيى؛ إلى عديد من الخدمات، وتعاني عدم استكمال عقبة الشايف والتهيئة اللازمة، على الرغم من تميزها بطبيعة خلابة. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. الخضرة وجمال الطبيعة المبهج يرتسمان في قمم جبال آل يحيى بجازان ،

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