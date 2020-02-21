، تحذير شديد: اتباع نظام غذائي على النمط الغربي يتلف الدماغ ،

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قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن دراسة حديثة أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي على النمط الغربي لمدة أسبوع واحد فقط، كافٍ لإتلاف جزءٍ من الدماغ؛ ما يجعلنا نفرط في تناول الطعام.
وطبقاً للصحيفة البريطانية، أن الدراسة وجدت أنه بعد سبعة أيام من اتباع نظام غذائي عالي الدسم وعالي السكر، سجّل المشاركون في العشرينيات من العمر، نتائج أسوأ في اختبارات الذاكرة.
وكشفت النتائج إلى أن اتباع نظام غذائي على النمط الغربي يجعل من الصعب على الناس تنظيم شهيتهم، حيث يسبب اضطراباً في وظيفة الحصين التي تدعم الذاكرة وتساعد على تنظيم الشهية.
ونتيجة لذلك، يواصل الناس تناول الأطعمة مثل البرغر والبيتزا وغيرهما من الوجبات السريعة، حتى عند الشبع بالفعل، وفقاً للباحثين.
وخلال الدراسة الأسترالية قسّم الباحثون، المشاركين الـ 110، من جامعة ماكواري في سيدني، إلى مجموعتين، وطُلب من كل منهما اتباع نظام غذائي محدد لمدة ثمانية أيام.
وكشفت النتائج أن الذين اتبعوا نظاماً غذائياً يركز على الوجبات السريعة، كان أداؤهم أسوأ في الاختبارات المعرفية، حيث كان الحصين لديهم ضعيفا، وهي منطقة الدماغ التي تمنعنا عادة من التهام مزيد من الطعام عند الشبع، من خلال قمع ذكريات "كم الطعام لذيذ".
وعندما لا يعمل الحصين بشكل صحيح، فإن الذكريات تكون أقوى وتجعلنا غير قادرين على مقاومة مزيد من الكعك والشوكولاتة والبطاطا المقلية، كما يعتقد الباحثون.
ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على سبب وصول الناس إلى الأطعمة غير المفيدة على غير العادة، وليس بسبب الجوع.نظام غذائي تناول الطعام
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 01:03 PM
نتائج دراسة قام بها باحثون بجامعة ماكواري في سيدنيتحذير شديد: اتباع نظام غذائي على النمط الغربي يتلف الدماغ
قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن دراسة حديثة أشارت إلى أن اتباع نظام غذائي على النمط الغربي لمدة أسبوع واحد فقط، كافٍ لإتلاف جزءٍ من الدماغ؛ ما يجعلنا نفرط في تناول الطعام.
وطبقاً للصحيفة البريطانية، أن الدراسة وجدت أنه بعد سبعة أيام من اتباع نظام غذائي عالي الدسم وعالي السكر، سجّل المشاركون في العشرينيات من العمر، نتائج أسوأ في اختبارات الذاكرة.
وكشفت النتائج إلى أن اتباع نظام غذائي على النمط الغربي يجعل من الصعب على الناس تنظيم شهيتهم، حيث يسبب اضطراباً في وظيفة الحصين التي تدعم الذاكرة وتساعد على تنظيم الشهية.
ونتيجة لذلك، يواصل الناس تناول الأطعمة مثل البرغر والبيتزا وغيرهما من الوجبات السريعة، حتى عند الشبع بالفعل، وفقاً للباحثين.
وخلال الدراسة الأسترالية قسّم الباحثون، المشاركين الـ 110، من جامعة ماكواري في سيدني، إلى مجموعتين، وطُلب من كل منهما اتباع نظام غذائي محدد لمدة ثمانية أيام.
وكشفت النتائج أن الذين اتبعوا نظاماً غذائياً يركز على الوجبات السريعة، كان أداؤهم أسوأ في الاختبارات المعرفية، حيث كان الحصين لديهم ضعيفا، وهي منطقة الدماغ التي تمنعنا عادة من التهام مزيد من الطعام عند الشبع، من خلال قمع ذكريات "كم الطعام لذيذ".
وعندما لا يعمل الحصين بشكل صحيح، فإن الذكريات تكون أقوى وتجعلنا غير قادرين على مقاومة مزيد من الكعك والشوكولاتة والبطاطا المقلية، كما يعتقد الباحثون.
ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على سبب وصول الناس إلى الأطعمة غير المفيدة على غير العادة، وليس بسبب الجوع.
، تحذير شديد: اتباع نظام غذائي على النمط الغربي يتلف الدماغ ،
المصدر : الخليج 365
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