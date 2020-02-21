شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة «غير محجبة» تخطف الأنظار بعزفها للكمان في بوليفارد الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لفتت فتاة غير محجبة أنظار المارة في منطقة بوليفارد الرياض، خلال عزفها للكمان بطريقة مميزة، وتفاعلوا معها. وشاركت الكاتبة هيله المشوح، مقطع فيديو للفتاة التي كانت ترتدي ملابس محتشمة، واصطفاف الناس حولها مستمتعين بعزفها. وعلقت المشلوح على الفيديو: «ما أرق الرياض»، وهي نفس الجملة المدونة على لافتة على جدار المكان الذي قدمت العازفة موهبتها عنده.

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