شكرا لمتابعة خبر عن إزالة جزء من أمعاء مواطنة أثناء عملية تجميل في تركيا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر أطباء من إغواء عمليات التجميل في تركيا مؤكدين أنها تسبب تشوهات للمرضى نتيجة الأخطاء الطبية والتلوث في العديد من مراكز التجميل التي لا تهتم إلا بتحقيق الأرباح .

وأكد الأطباء خلال ملتقى الطب التجميلي بالرياض ، أن الكثير من النساء يفضلن إجراء عمليات التجميل في الخارج نظراً لإنخفاض التكاليف ، إلا أنهن يتعرضن لنتائج مأسوية مشيرين إلى ورود أكثر من 3 حالات مصابة بتشوهات وتدهور شهرياً بسبب عمليات التجميل في إسطنبول .

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كما أكد أحد الأطباء المشاركين في الملتقى أنه شاهد بنفسه طبيب يستخدم نفس أدوات مريضة لمريضة أخرى بلا تعقيم ، وفقاً للعربية نت .

كما لفتوا إلى الحادثة التي وثقتها وزارة الصحة بإزالة جزء من أمعاء مريضة أثناء عملية تجميلية في تركيا ، وعادت من المطار للعناية المركزة .

ولفتوا إلى أن القانون لن يحمي هؤلاء الضحايا الذين أجروا عمليات في الخارج لأنه خاص بالمرضى داخل المملكة ، وأنه سيطبق عليهم قانون تركيا الذي لن ينصفهم .

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