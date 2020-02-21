شكرا لمتابعة خبر عن أول تصريح من وزير الخارجية بشأن الهجمات الحوثية الفاشلة بإتجاه ينبع الصناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن الهجمات الحوثية تجاه مدينة ينبع الصناعية والتي تصدت لها الدفاعات الجوية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية .
كما أكد وزير الخارجية أن الدور الإيراني واضح في زعزعة أمن المنطقة ، وفقاً للعربية نت .
وكانت الدفاعات الجوية قد تمكنت اليوم الجمعة، من اعتراض والتصدي لثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية تجاه مدينة ينبع الصناعية، والتي سقطت بعيدًا عن أهدافها بعد التصدي لها، فيما سادت حالة من الهدوء في الشوارع.
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