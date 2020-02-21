شكرا لمتابعة خبر عن موسى الخنيزي يقنع والديه بالتنازل عن حقهما في قضية الخاطفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يحاول موسى الخنيزي – المختطف منذ ٢٠ عاما بالدمام، والعائد لأهله حديثا- إقناع والديه التنازل عن حقهما في قضية الخاطفة لوجه الله. وأفادت معلومات بأنه توصل إلى هذا الاتفاق مع أهله، بعد عودته إليهما ورؤيتهما للتربية الجيدة التي نشأ عليها في منزل الخاطفة طوال سنوات غيابه عن أسرته الحقيقية .

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