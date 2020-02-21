شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الوكيل الشرعي لإستلام معاشات المستفيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المؤسسة العامة للتقاعد حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود تعديلات جديدة على نظام توزيع المعاش التقاعدي .

وقال جاسر الجاسر مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي بـ”التقاعد ” أنه لا صحة لتلك الأنباء وأن لتعديل سيكون في آلية الصرف فقط .

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وأوضح أنه سيتم تحويل نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي في حسابه البنكي مباشرة دون الحاجة إلى وكيل شرعي لإستلام المعاش لضمان وصول المستحقات لأصحابها بشكل ميسر .

وأشار إلى أنه إذا تعدد المستحقين لمعاش المتوفي يتم توزيعه بالتساوي وفقاً للمادة الـ24 من نظام التقاعد المدني والمادة الـ23 من نظام التقاعد العسكري .

وكانت أنباء تداولت حول وجود تغيير في تظام توزيع المعاش التقاعدي على خلاف المستفيدين على الحقيقة .