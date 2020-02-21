أداة بسيطة لمعرفة أعطال ومشاكل الهواتف

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شرح الخبير التقني عبدالله السبيعي، عبر حسابه في “تويتر”، طريقة بسيطة يمكن من خلالها معرفة أعطال ومشاكل الهواتف والمساعدة في حلها بكل سهولة، من خلال أداة بسيطة.
وقال: “يمكنك من خلال هذه الأداة، فحص الجهاز والتعرف على الأعطال الموجودة فيه، بحيث يختبر كل أجزاء الجهاز، السماعات، اللمس، البصمة، الكاميرا…”.
وأضاف عبدالله السبيعي أن هذه الأداة مفيدة قبل شراء الأجهزة المستعملة أو فحص الجهاز بشكل عام قبل الذهاب لمحل الصيانة.
وتابع أنه يمكن تحميل هذه الأداة للآيفون والآيباد من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
أما لأجهزة الأندرويد فيمكن تحميل هذه الأداة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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