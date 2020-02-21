- 1/2
- 2/2
︎ :
.
أعلنت TCL عن تطوير نموذج أولي لهاتف يحتوي على شاشة قابلة للانزلاق، وستكشف الشركة، التي صنعت أيضًا هواتف ذات مفهوم قابل للطي، عن تصميمها الجديد كبديل للهواتف القابلة للطي مثل Galaxy Z Flip وMotorola Razr.
واستنادًا إلى الصور التي حصل عليها موقع CNET، يبدو تصميم الهاتف وكأنه هاتف قياسي، ثم يتم تحويله إلى جهاز لوحي بعد سحب الشاشة. إنه تصميم جديد تخطط TCL للتباهي به في مؤتمر Mobile World Congress هذا الشهر.
ويستخدم تصميم هاتف TCL الجديد شاشة واحدة متصلة، مع شاشات منحنية على الجانبين. بين مركز الهاتف والكاميرا المزدوجة المواجهة للجهة الأمامية على طول الجانب الأيمن، هناك انكسار في الهيكل، حيث يمكن للمستخدم سحب الشاشة إلى الخارج. ومن الخلف، سيكون للجزء الممتد دعامة لدعم الشاشة.
تصميم الشاشة المنزلق أمر مثير للاهتمام؛ لأنه يحقق نفس الهدف المتمثل في الحصول على هاتف نموذجي بشاشة واسعة تشبه شاشة الجهاز اللوحي، دون الحاجة لثني الجهاز، هذا قد يسمح لوجود بطارية واحدة أكثر فاعلية، ويمكن أن يحل مشكلة تآكل مفصلات الهاتف القابل للطي.
ومن غير المعروف ما هي إيجابيات وسلبيات التصميم الجديد، أو ما هي المواد المستخدمة في تصنيع غطاء الشاشة، بحسب ما ورد في موقع “سي نت” الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر صور مسربة لهاتف TCL بشاشة قابلة للسحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.