مقارنة بين سعر ومواصفات PS5 مقابل PS4

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كان أداء PlayStation 4 جيدًا بشكل استثنائي لسوني على مدار السنوات الست الماضية، وإليك مقارنة بين PS5 و PS4 لمساعدة المشترين الجدد على معرفة ما إذا كان يتعين عليهم انتظار وحدة التحكم الجديدة PS5 أم شراء PS5؟



PS5 مقابل PS4 تاريخ الإصدار والسعر:

يتوفر جهاز PlayStation 4 حاليًا بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، وتبلغ تكلفة وحدة التحكم 290 دولارًا، ثم هناك جهاز PlayStation 4 Pro ذي قدرة 4K ، والذي يتضمن أيضًا سعة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت مقابل 349 دولارًا.

سيتم الكشف عن PlayStation 5 في وقت ما في الأشهر القليلة المقبلة، مع إمكانية بدء الحجز المسبق في مارس، لم تقرر شركة Sony كم ستكلف PS5 حتى الآن لكن تميل التوقعات إلى أنه لن يكون أقل من 499 دولاراً، هو أكثر تكلفة بكثير من PS4.



التصميم:



طُرح PS4 بلون بنفسجي وتصميم رفيع وهيكل بلاستيكي،وبينما يراه البعض جيدًا إلا أنه لا يقارن بالتصاميم التي رأيناها في PS5، حيث تُظهر تصميمات براءات الاختراع أن وحدة التحكم يمكن أن تعتمد تصميمًا جديدًا على شكل حرف V، كما أن لوحات المفاتيح PS5 devkit تأتي بشكل مميز للغاية.

المواصفات:

يعمل جهاز PlayStation 4 على وحدة المعالجة المركزية AMD x86-64 Jaguar CPU، والتي يبلغ ترددها 1.6 جيجا هرتز، وتصل إلى 2.13 جيجا هرتز لجهاز PlayStation 4 Pro، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين 500 جيجابايت، 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، اعتمادًا على الطراز.

أما PS5 يستخدم معالج AMD Ryzen مخصصًا، والذي سيمكن من وجود ميزات مثل الصوت ثلاثي الأبعاد وفيديو بدقة 4K بسرعة 120 إطارًا في الثانية، أما بالنسبة للتخزين، فالتوقعات تشير إلى نوع جديد من الـ SSD المخصصة للسرعة الفائقة، وغني عن القول أن هذا سيخلق فجوة كبيرة في أداء PS5 مقابل PS4.

قد يحصل جهاز PS5 أيضًا على إصدار مخصص من وحدة معالجة الرسومات AMD Radeon Navi، وهو تطور لوحدة معالجة الرسومات AMD GCN Radeon الموجودة في PS4.

يستخدم PS4 محرك أقراص Blu-ray ومن المحتمل أن يستخدمه PS5 أيضًا، لكن سيكون متوافق مع دقة 4K،مما يسمح بألعاب UHD والوسائط المتعددة طالما كان لديك جهاز تلفزيون 4K أو يدعم 4K.

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التحكم:

تقوم Sony بتحسين وحدة التحكم DualShock الخاصة بها منذ ما يقرب من خمسة أجيال، لذلك لا تتوقع أن تكون أي تغييرات جذرية، لكنها ستبدو كإصدار أكثر أناقة، وقد يكون هناك ميكروفون مدمج في وحدة التحكم بالإضافة إلى مشغلات عن طريق اللمس، مما سيتيح المزيد من التحكم الغامر في لعبتك.



الألعاب:

وفقًا لـ إيف غيلموت، الرئيس التنفيذي لشركة Ubisoft، ستعمل ألعاب PS4 كلها على PS5، مثل Godfall ، و Watch Dogs: Legion ، و Rainbow Six Quarantine ، و The Elder Scrolls VI.

الخصائص الميزة:

سيكون هناك إصدار جديد من PSVR يسمى PSVR2 ، والذي لن يعمل على الأرجح إلا بكامل طاقته مع PS5.

والألعاب السحابية تنمو على نطاق واسع، بينما يحتوي PS4 على PlayStation Now ،فإن الشراكة المعلنة بين Sony و Microsoft لتحسين قدراتهما في البث السحابي قد تشير إلى شيء أكبر على PS5، شيء بإمكانه منافسة Xbox Series X.

الخلاصة:

سيكون هناك إغراءات قوية لشراء PS5 بمجرد إطلاقه، حتى لو كنت تمتلك بالفعل PS4 جيدًا، وذلك بسبب تطورات الأجهزة والميزات الجديدة وبعض الألعاب الحصرية..، ولذلك إذا كنت محتارًا في شراء PS4 أم الانتظار حتى صدور PS5، فالخيار الأكثر ذكاءً هو ادخار بعض المال.

