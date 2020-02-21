باناسونيك تطور نظارة واقع افتراضي مبتكرة

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كشفت شركة باناسونيك نموذجًا أوليًا لنظارة واقع افتراضي مبتكرة، وتقول إنها أول نظارة واقع افتراضي في العالم تدعم دقة الوضوح الفائقة UHD، وتقنية HDR.

وأوضحت الشركة اليابانية أن النموذج الأولي لهذه النظارة يتفوق على المنافسة بخفة الوزن وراحة الارتداء على غرار النظارات العادية.

ولم تفصح باناسونيك عن أي بيانات عن وزن أو دقة الوضوح أو معيار HDR المدعوم، كما لم تكشف موعد طرح النظارة الجديدة أو أسعارها.

