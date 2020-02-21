︎ :
.
أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4,496 مليار ريال سعودي.
وأوضحت أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 508 ملايين ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1,223 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلاديًا، فيما بلغت الشريحة الثانية 3,988 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,988 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلاديًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إقفال طرح الصكوك المحلية عن فبراير بقيمة 4,496 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.