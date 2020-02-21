بالفيديو.. عودة مخطوفي الدمام تعيد الأمل لأسرة ابتهال المطيري

تجدّد الأمل لدى أسرة الطفلة ابتهال المطيري، عقب عودة مخطوفي الدمام إلى أسرهم، آملين في العثور على ابنتهم التي اختفت منذ 14 عامًا، والمشهورة باسم مختطفة المجمعة.

وقال عم الطفلة، ماجد المطيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن ابتهال اختفت عندما كانت بعمر 3 سنوات، وإنه حتى الآن ما زالت مفقودة، مطالبًا بعدم الالتفات إلى الشائعات. مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الماضية كان هناك تواصل مع الجهات الأمنية.

وأضاف المطيري أنه كانت تردهم اتصالات تدّعي أن "ابتهال" عندهم، لكنها كانت شائعات، حتى وصل عدد الاتصالات والشائعات إلى 1000 إشاعة حول وجود ابتهال في مكان ما، أو وجود شبيهة لها.

وأكد المطيري أن ابتهال لا تزال مفقودة، وأنه لا صحة للشائعات التي تتحدث عن ملابسات مختلفة لغيابها. موضحًا أنها اختفت عندما كانت ذاهبة مع إخوتها لإيصال الطعام إلى جدتها.

يذكر أن تحاليل الـ«دي إن إيه» أثبتت تطابق المخطوفين الخنيزي والقرادي مع أسرتهما الحقيقية، عقب اختطافهما على يد امرأة منذ 27 و20 عامًا، وذلك في واقعة تكشفت تفاصيلها خلال الأيام الماضية.

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