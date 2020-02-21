بـ18 مليون ريال.. مدرسة جديدة لتعليم القيادة للجنسين بخميس مشيط

وقَّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، عقدًا استثماريًّا لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات للجنسين في محافظة خميس مشيط.
وأوضحت بلدية «خميس مشيط» عبر حسابها على «تويتر»، أن مدرسة تعليم القيادة تقع على طريق الملك سعود بمخطط الأسواق، مشيرة إلى أن قيمة العقد بلغت 17 مليونًا و750 ألف ريال.
وتعتبر بلدية خميس مشيط هي الأولى على مستوى المنطقة الجنوبية التي تستثمر في هذا النشاط.
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