مهرجان الصقور في طريف يسجل أكثر من 4 آلاف زائر

استقبل مهرجان الصقور في نسخته السادسة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية- أمس أكثر من 4 آلاف زائر. وشملت الفعاليات عرض مقتنيات تراثية تعود لأكثر من 60 عامًا، إضافة لأركان الأسرة المنتجة وأقسام الدوائر الحكومية والأهلية. وحرصت اللجنة المشرفة على النسخة الحالية للمهرجان، الذي تنظمه إمارة المنطقة على إدراج حزم من الفعاليات المنوعة، تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات العلاقة وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية، وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي. Advertisements اقرأ أيضًا: محافظ الداير لـ«عاجل»: 100 ألف زائر لمهرجان البن السابع.. والمبيعات تجاوزت 5 ملايين ريال أحلام تتحقق.. «السعودية» تنظم أول مهرجان سينمائي دولي بجدة

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