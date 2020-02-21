بالفيديو.. «عمل وطني» يدفع أمير الرياض والشيخ المطلق لتقبيل رأس امرأة

وثّق مقطع فيديو تقدير أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، لامرأة ثمانينية بمحافظة الأفلاج، ظلت ترفع علم المملكة فوق منزلها لمدة 52 عامًا، واظهر المقطع المصور المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زيارة أمير الرياض والشيخ المطلق إلى منزل المرأة الثمانينية، وطلب منها أمير الرياض أن يقبل رأسها، كما قام الشيخ المطلق بتقبيل رأسها أيضًا، تقديرًا لفعلها.

وتناول أمير الرياض والشيخ المطلق القهوة بمنزل المرأة، بحضور أولادها وأحفادها. وأوضحت المرأة أنها ترفع العلم منذ 52 عامًا، وأنها تستبدل العلم كل فترة بآخر جديد. مشيرة إلى أنها تقدر ملوك البلاد، خاصة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، زار محافظة الأفلاج أمس الخميس، وذلك ضمن جولات تفقدية لمحافظات المنطقة، حيث وضع حجر الأساس لمشروعات بقيمة مليار ريال، إلى جانب أخرى يجري تنفيذها بقيمة 600 مليون ريال.

وأكد أمير الرياض خلال زيارته للأفلاج، أنه من حق المواطن، الوصول إليه والاستماع منه إلى مطالبه واحتياجاته، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد بالتواجد مع المواطن في كل موقع، معربًا عن انطباعه الإيجابي عن المحافظة.

Advertisements

اقرأ أيضا:

أمير الرياض: من حق المواطن أن نصل إليه ونستمع لاحتياجاته

بالفيديو.. أمير الرياض يُبدي عدم رضاه عن حال مستشفى عفيف