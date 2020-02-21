الأرصاد: رياح سطحية على 7 مناطق.. الجمعة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة طقس الجمع، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، نجران)، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

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