السعودية اليوم / مدير فرع وزارة العمل بالشرقية يلتقي الملحق العمالي بالسفارة الفلبينية



الدمام 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، الملحق العمالي بالسفارة الفلبينية ريادلوز دي كونفيرددوا والوفد المرافق له، وذلك بمقر فرع الوزارة بالدمام.

ونوه المقبل، بهذا اللقاء الذي يعزز ويسهم في تحسين ظروف بيئة العمل للوافدين كونه يعكس أحد أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق الرعاية لهم وحفظ حقوقهم وتعزيز العلاقة العمالية بين طرفي العقد التي تنص عليها أنظمة العمل في المملكة، مؤكداً استمرار التعاون بين الطرفين وتنسيق الجهود في سبيل تطوير إجراءات العمل وإيجاد بيئة عمل جاذبة.

من جهته، استعرض مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، المبادرات التي قدمتها الوزارة للسفارات من خلال برنامج ودي بإعطاء صلاحية للسفارة بتقديم الدعوى لرعاياها ومتابعة سير الدعوى من خلال البرنامج, وآلية منح الخروج النهائي للعمالة الراغبة بالمغادرة والحالات الحرجة، التي لم يتم استخراج رخص عمل لهم أو انتهت رخص عملهم بمنحهم الخروج النهائي وفق الأنظمة المتبعة في المملكة.

بدوره، أكد مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة حمد الصقور، أن توثيق الحقوق العمالية للعمالة الراغبة بالمغادرة يحفظ حق العامل ويسهل من عملية التقاضي أمام المحاكم العمالية، كما أن إطلاق برنامج الثقافة العمالية يحسن الشفافية حول حقوق الوافدين.

وأثنى الملحق العمالي بالسفارة الفلبينية من جهته، بالجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع كفاءة سوق العمل من خلال إطلاق مثل تلك البرامج والمبادرات.

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11:41ت م

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