السعودية اليوم / "التربية في زمن المتغيرات" محاضرة بجمعية الدعوة بالوديعة



نجران 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

ينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالوديعة غداً، محاضرة بعنوان " التربية في زمن المتغيرات "،وذلك بجامع التعاون بالوديعة.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ،ضمن أنشطة الفرع الدعوية في المنطقة والمحافظات التابعة لها لهذا العام.

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11:20ت م

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