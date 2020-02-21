السعودية اليوم / تفسير سورة الفاتحة درس بتعاوني الطائف



الطائف 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف يوم غد, درساً بعنوان " تفسير سورة الفاتحة ", عقب صلاة العصر بجامع خالد بن الوليد.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

10:59ت م

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