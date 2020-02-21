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شكرا لقرائتكم مواطنون ردًا على الأغنية المسيئة : لستن بنات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مواطنون ردًا على الأغنية المسيئة : لستن بنات مكة
متابعات الخليج 365 – الرياض
أحدث فيديو كليب أغنية الراب “بنت مكة”، ضجة كبيرة بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه لا يتوافق مع عادات وتقاليد أهالي العاصمة المقدسة، ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.
ووجّه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فور ظهور الفيديو بإيقاف المسؤولين عن إنتاجه، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم.
غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة تغني وفتيات أخريات يرقصن خلفها على موسيقى غربية، ودشنوا وسم “بنت مكة”، و “لستنّ بنات مكة”، للتعبير عن رفضهم لهذا الفيديو.
وكان من بين المتفاعلين الدكتور عبدالله زين الحربي، والذي غرد: “مع مرور الزمن يتم طمس هويه الحجاز العربية الأصيلة بثقافة وعادات جاليات إفريقية وأسيوية استقرت به أخيرًا، وما بنت مكة إلا نموذجًا لذلك”.
كما غرد أبو مسلط مطالبًا بحذف الفيديو من اليوتيوب قائلًا: “أتمنى حذف الفيديو من اليوتيوب ومعاقبة أي شخص يقوم بنشره مره أخرى، تخيلوا بس شخص في أي مكان في العالم يريد أن يبحث عن معلومات عن المدينة المقدسة للمسلمين مكة ويطلع له فيديو بنت مكة، كفو خالد الفيصل جزاك الله خيرًا”.
بينما غرد عبد الهادي قائلًا: ” لا تهاون مع من يسيء بأي شكل من الأشكال لمقدساتنا والاستخفاف بمشاعر المسلمين، انبذوا كل فعل يشين الأرض المقدسة، ولا بد من تطهير كل من يحاول تدنيسها، وفعل هذه المشؤومة لا يمثل إلا نفسها فقط”.
وقال حسام: “المفروض بنات مكة هن قدوة لبنات المسلمين في الحجاب واللبس المحتشم واحترام المكان الذي هن فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهن، أشكر الأمير الغيور على دينه ووطنه خالد الفيصل”.
أما نادر فقال: “هذي جالسة تحاول تثبت أنها بنت مكة بلغة خارجية وبطابع غربي لا يمثل أهل الحجاز، محاولاتها فاشلة”، كما قال جابر علي: “بنات أهل مكة المكرمة أشرف وأطهر من هذا السقط الذي شاهدناه، الله يطهر بلادنا من هذه العينات”.
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