إعلان أسماء المبتعثين الفائزين بجوائز خريجي الدراسة في بريطانيا

2020-02-21

متابعات الخليج 365 – ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني في المملكة، عن المرشحين التسعة الفائزين بجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام 2019-20 Study UK Alumni.

وبحسب موقع GOV.UK التابع لحكومة المملكة البريطانية، تم اختيار المرشحين النهائيين من بين 1000 متقدم من جميع أنحاء العالم؛ لإنجازاتهم البارزة كمحترفين في مجال الأعمال التجارية وريادة الأعمال وقيادة المجتمع؛ وإسهامهم المهم في تعزيز العلاقات التعاونية بين المملكة والمملكة المتحدة.

وتنقسم الجوائز إلى ثلاث فئات وهم:

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1- الإنجاز المهني: للمتميزين بقيادتهم وإنجازاتهم في مجالات مختلفة والذين تمكنوا من إثبات حجم تأثير إنجازاتهم المهنية في قطاع أعمالهم، والفائزون بها: د. عدنان الأحمدي – كلية لندن الجامعية، د. سمر خان – جامعة نوتنجهام ترنت، السيدة سمية فطاني – جامعة سانت أندروز.

2- الريادة: للنشطاء في المجالات الإبداعية من خلال الإصدار أو المساهمة في ابتكار أفكار أو حلول إبداعية وفرص تجارية جديدة والعمل على إمكانية تحقيق نمو مجتمعي، والفائزون بها الأستاذ عبدالعزيز السعيد – جامعة نيوكاسل، السيدة نيللي عطار – جامعة كينجستون، السيدة نور الريس – جامعة لندن.

3- التأثير الاجتماعي: للذين قدموا مساهمات استثنائية وساهموا بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي وتحسين حياة الآخرين، والفائزون بها: د. إسراء حكيم – جامعة برمنجهام ، جامعة أنجليا روسكين، الدكتور فارس المالكي – جامعة برونيل لندن، د. معاوية خفاجي – جامعة إكستر.

وسيتم الإعلان عن الفائزين التسعة، بالجوائز الثلاث، في حفل استضافة السفير البريطاني في 10 مارس 2020.

وقال ريتشارد أوبنهايم القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية بالرياض: تحتفل هذه الجائزة بإنجازات النساء والرجال السعوديين البارزين الذين درسوا في المملكة المتحدة ويستخدمون تعليمهم لإحداث تأثير إيجابي، وبوصفنا شركاء استراتيجيين لرؤية المملكة 2030، فنحن فخورون بإنجازات الطلاب ومساهماتهم في بلدهم، تهانينا لجميع المتسابقين النهائيين وأتطلع للقائهم في حفل توزيع الجوائز.

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