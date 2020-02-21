شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح السطحية على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نحران ومحافظات ثار,وحبونا,وخباش,وشرورة,ويدمة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.