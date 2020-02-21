شكرا لمتابعة خبر عن «المطلق» : زواج الشاب مع أهله واعتماده عليهم في النفقة ليس عيباً حتى يجد الوظيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ الدكتور عبد الله المطلق جواز اعتماد الشاب على مساعدة أبيه في النفقة والسكن لزوجته حتى يتمكن من الزواج الذي أمر الله تعالى به لتحقيق العفة وتكوين الأسرة .
وقال المطلق ” في برنامج “فتاوى ” على القناة السعودية : ليس عيباً أن يتزوج الشاب ويسكن مع أهله حتى يجد الوظيفة ، بشرط الوضوح عند التقدم للفتاة .
وأضاف قاسماً : والله عندما تزوجنا جلسنا وسكنّا مع أهالينا إلى أن اختار الله لنا ما اختار”، مضيفاً: “ليس عيباً أن يجلس ويسكن الشاب مع أهله .
وتابع : وأضاف أن الزواج حق للأبناء على الآباء الموسرين وواجب عليهم ماداموا على إستطاعة مادية لمساعدتهم على الإنفاق ، متسائلاً ” ماذا تريد أيها الأب بالمال ” ..
جاء ذلك رداً على سؤال أب حول جواز إعطاء ابنائه من مال الزكاه لكي يتزوجا كونهما تخرجا ولم يحصلا بعد على وظيفة أو سكن ويريدان الزواج .
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