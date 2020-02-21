اختطف بعمر عامين من أمام منزلهم .. عائلة الحرابة تأمل في عودة نجلهم المختفي منذ ‏‏41 عامًا

︎ :

.

زار عدد من أفراد عائلة الحرابة بالأحساء عائلة الخنيزي ‏لتهنئتهم بعودة ابنهم موسى، مستبشرين بعودة نجلهم “محمد” ‏المخطوف قبل 41 عامًا من جوار منزل أسرته عندما كان عمره ‏عامين.‏‎

Advertisements

وعبر والد المختطف، عبدالمحسن الحرابة، وفقًا لـ”اليوم”، عن ‏سعادته بزيارة عائلة الخنيزي لتهنئتهم بعودة موسى، آملًا في ‏العثور على نجله محمد.‏

ويروي الحرابة قصة خطف ابنه، عام 1400هـ، إذ إنه كان ‏بجوار المنزل وكان عمره آنذاك عامًا و10 أشهر، حينما اختفى ‏فجأة..، و تم إبلاغ الشرطة بحادثة الخطف في حي الحوطة بمدينة ‏العمران بمحافظة الأحساء، ومنذ ذلك اليوم لم تسمع الأسرة عنه ‏شيئا.‏

ويؤكد أن الأمل ما زال يتجدد بداخله بين الحين والآخر في العثور على “محمد”، رغم أن الله رزقهم بأبناء، ترتيب محمد بينهم الرابع‎.

