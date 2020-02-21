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زار عدد من أفراد عائلة الحرابة بالأحساء عائلة الخنيزي لتهنئتهم بعودة ابنهم موسى، مستبشرين بعودة نجلهم “محمد” المخطوف قبل 41 عامًا من جوار منزل أسرته عندما كان عمره عامين.
وعبر والد المختطف، عبدالمحسن الحرابة، وفقًا لـ”اليوم”، عن سعادته بزيارة عائلة الخنيزي لتهنئتهم بعودة موسى، آملًا في العثور على نجله محمد.
ويروي الحرابة قصة خطف ابنه، عام 1400هـ، إذ إنه كان بجوار المنزل وكان عمره آنذاك عامًا و10 أشهر، حينما اختفى فجأة..، و تم إبلاغ الشرطة بحادثة الخطف في حي الحوطة بمدينة العمران بمحافظة الأحساء، ومنذ ذلك اليوم لم تسمع الأسرة عنه شيئا.
ويؤكد أن الأمل ما زال يتجدد بداخله بين الحين والآخر في العثور على “محمد”، رغم أن الله رزقهم بأبناء، ترتيب محمد بينهم الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر اختطف بعمر عامين من أمام منزلهم .. عائلة الحرابة تأمل في عودة نجلهم المختفي منذ 41 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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