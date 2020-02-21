حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

︎ : . يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. كما يستمرانخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.





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