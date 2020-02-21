محافظ الداير لـ«عاجل»: 100 ألف زائر لمهرجان البن السابع.. والمبيعات تجاوزت 5 ملايين ريال

كشف محافظ الداير «نايف بن ناصر بن لبدة»، أن عدد زوار محافظة الداير ومهرجان البن السابع، فاق الـ100 ألف زائر، مشيرًا إلى أن مبيعات المهرجان تجاوزت الـ5 ملايين ريال.

وأضاف بن لبدة، في تصريحات لـ«عاجل»، أن المهرجان الذي أقيم خلال الفترة من 30 يناير إلى 6 فبراير الجاري، أسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة على كل الأصعدة.

وأشار محافظ الداير، إلى أن المهرجان نجح في تدريب ما يقارب 500 مزارع بن، من خلال ركن الدورات التدريبية التي قدمها عددٌ من الأكاديميين في كبار الجامعات، فيما نظم العديد من الليالي الثقافية.

وبيَّن «بن لبدة»، أن المهرجان أصبح تظاهرة ثقافية واقتصادية وطنية كبيرة؛ بدعم كبير من أمير منطقة جازان ونائبه، وقام على تنظيم المهرجان أكثر من 400 شاب وشابة.

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