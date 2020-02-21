اقتصادي / البورصة المصرية تخسر 1ر5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1ر5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر695 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1 % ليسجل مستوى 65ر 13720 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 83ر0 % ليبلغ مستوى 08ر1256 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 4ر1 % ليبلغ مستوى 67ر1364 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 3ر10 مليار جنيه من خلال تداول 171ر1 مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر58% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 25% والعرب على 7ر16% بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 9ر38 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 7ر356 مليون جنيه.

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