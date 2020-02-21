شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل»: 5% قيمة ضريبة القيمة المضافة على بيع العقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الجمعة، أنه يخضع بيع العقار لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وذلك ردًا على استفسار أحد العملاء.

ووجه مغرد سؤالًا إلى حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: ” ‏‎السلام عليكم تم بيع أرض لي أواخر ٢٠١٨ هل ملزم بدفع ضريبة علمًا أنني لم أخذها من الشاري ولم يذكر لي أن فيه ضريبة ” .

وأجاب حساب العناية بالعملاء: ” ‏‎وعليكم السلام، يخضع بيع العقار لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويلزم الشخص بالتسجيل إذا بلغت إيراداته السنوية 375,000 ريالًا، وفي حال رغبتك بالاستفسار عن المزيد من التفاصيل نأمل منك تزويدنا برقم هاتفك ” .