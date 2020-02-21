السعودية اليوم / مفوضية الصحة الصينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مقاطعة هوبي إلى 631



بكين 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

أعلنت مفوضية الصحة الصينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد19-) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن .

وقالت المفوضية في بيان إن اجمالي عدد المصابين في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض ارتفع إلى 62 ألفا و 662 حالة .

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08:51ت م

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